Kylian Mbappé, la baja más inesperada ante Italia

Héctor Cantú

La Selección Francesa recibió una mala noticia a pocas horas de enfrentar a Italia en un partido clave por el liderato del Grupo A de la Nations League.

Kylian Mbappé, capitán y referente del conjunto galo, quedó descartado para el encuentro debido a molestias físicas.

El técnico de Francia, Zinedine Zidane, confirmó la ausencia del delantero del Real Madrid durante la conferencia de prensa previa al compromiso.

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“Kylian no estará disponible mañana, sintió una ligera molestia. No hay ningún riesgo, estas cosas son normales en el futbol y son lamentables, pero son parte del juego”, explicó el entrenador.

Mbappé se convirtió en el cuarto futbolista francés con problemas físicos antes de esta jornada de la Nations League. Sin embargo, a diferencia de sus compañeros, permanecerá concentrado con la selección y podría estar disponible para el segundo compromiso de la fecha FIFA.

“Creo que está bien, la prueba es que se queda con nosotros. Él quería jugar mañana, pero no podemos correr riesgos porque la temporada es larga”, agregó ‘Zizou’.

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Previamente, Pierre Kalulu, Aurélien Tchouaméni y Marcus Thuram abandonaron la concentración de Francia debido a diferentes lesiones.

Antes del enfrentamiento, la Selección Francesa lidera el Grupo A con 10 puntos, tres más que Italia, su próximo rival.