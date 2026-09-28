Italia venció a Turquía y despertó en la Nations League

Oscar Sandoval

Italia derrotó 4-1 a Turquía y consiguió su primera victoria en la presente edición de la Nations League. El resultado la mantiene con vida en el Grupo A, que lidera Francia y uno de los más apretados del torneo.

La Selección Italiana dejó atrás las dudas con una goleada que significó el primer triunfo en la segunda etapa de Roberto Mancini. Los ‘Azzurri’ no se guardaron nada y salieron a buscar los tres puntos desde el inicio.

Turquía dejó muy comprometidas sus opciones de alcanzar el ‘Final Four’ después de sufrir su segunda derrota y continuar sin puntos. El partido comenzó a complicarse a los nueve minutos, cuando Alessandro Bastoni abrió el marcador con un remate desde el suelo tras un tiro de esquina.

Los visitantes mantuvieron la presión y ampliaron la ventaja al 22 por medio de Davide Frattesi, quien aprovechó un rechace del portero Bayındır para mandar el balón a las redes. Cinco minutos después, Michael Kayode celebró su debut con ‘La Nazionale’ marcando el 3-0.

La ventaja condicionó el resto del partido. Italia cedió la iniciativa y Turquía intentó reaccionar durante la segunda mitad. Los locales parecían meterse en el duelo con el 3-1 al 47, pero la respuesta italiana fue inmediata.

Pio Esposito marcó el 4-1 definitivo a los 50 minutos y terminó con cualquier intento de reacción. Sandro Tonali disparó a la base del poste y el delantero aprovechó el rebote para marcar de cabeza y mantener a Italia de lleno en la pelea por el ‘Final Four’.