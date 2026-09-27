Italia lo arriesga todo contra Turquía en la Nations League

Oscar Sandoval

La derrota contra Bélgica trastocó los planes de la Selección Italiana en la Nations League. El equipo se quedó con poco margen de error y en desventaja de puntos en el Grupo A de la Liga A, por lo que necesita vencer a Turquía para mantenerse en la pelea por el ‘Final Four’.

La segunda etapa de Roberto Mancini al frente de la Selección Italiana comenzó con una derrota como local que volvió a generar críticas alrededor del equipo. Los ‘Azzurri’ necesitan reaccionar después de una etapa marcada por resultados adversos, más allá de quién haya estado al frente de ‘La Nazionale’.

Italia comparte grupo con Bélgica, Francia y Turquía. Los dos primeros tomaron ventaja y los ‘Azzurri’ necesitan sumar de a tres en su visita a Bursa para mantenerse en la pelea de cara al duelo contra ‘Les Bleus’ de la Jornada 3.

Turquía nunca ha derrotado a la ‘Squadra Azzurra’ en partido oficial, registra cinco derrotas y un empate. El historial favorece a Italia, pero su presente le exige respaldar esos antecedentes en la cancha para evitar otro tropiezo en la Nations League.