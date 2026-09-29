Italia se jugará su futuro en la Nations League contra Francia

Oscar Sandoval

La victoria de Italia sobre Turquía le dio un respiro a los ‘Azzurri’, que enfrentarán a Francia en un partido clave para sus aspiraciones. La derrota ante Bélgica trastocó los planes y un nuevo tropiezo en París complicaría seriamente sus opciones de alcanzar el ‘Final Four’.

? Giacomo #Raspadori lascia il ritiro: sottoposto ad esami strumentali, è indisponibile per le prossime gare e farà rientro presso il club di appartenenza



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‘Les Bleus’ avanzan rumbo a las finales con paso perfecto: seis puntos de seis en el inicio de la era de Zinedine Zidane y ningún gol recibido en dos partidos. Ahora pondrán el invicto a prueba ante una ‘Squadra Azzurra’ necesitada de puntos para mantenerse cerca de los primeros lugares.

Francia es líder del grupo con seis unidades, mientras que Bélgica e Italia aparecen por detrás con tres. Las cuentas comienzan a presionar a Roberto Mancini y compañía, porque dejar puntos en París podría alejarlos de las últimas instancias.

Los ‘Azzurri’ necesitan comenzar a encadenar resultados positivos antes de enfrentar a Bélgica en el cierre de la fase de grupos. El margen de error se reduce y el primer gran desafío será intentar salir de la capital francesa con las tres unidades.