Inglaterra se reencontró con la victoria en la Nations League

Oscar Sandoval

Inglaterra derrotó 2-0 a Chequia y consiguió su primera victoria en esta edición de la Nations League. El resultado mantiene a los ‘Tres Leones’ en la pelea, aunque España continúa como líder del grupo después de vencer a Croacia, conseguir su segundo triunfo consecutivo y sumar a seis puntos.

Tuvieron que pasar seis años para que Inglaterra volviera a ganar un partido de la Liga A. En su última participación, los ‘Tres Leones’ registraron tres empates y tres derrotas que terminaron provocando su descenso a la Liga B.

El equipo inglés regresó a la máxima categoría y en su primer compromiso enfrentó al campeón del mundo, ante el que sufrió una derrota. La necesidad de sumar aumentó frente a Chequia y respondió con dos goles en la segunda mitad.

Los visitantes fueron superiores durante los primeros 45 minutos y controlaron las acciones. Sin embargo, la falta de puntería en los últimos metros mantuvo el empate hasta después del descanso.

Anthony Gordon marcó el 1-0 al 47 con un cabezazo dentro del área. Chequia no encontró respuesta y Harry Kane sentenció la victoria a los 69 minutos tras aprovechar un balón que quedó suelto dentro del área.

El próximo partido de Inglaterra será ante Croacia, un duelo importante para intentar mantenerse en la pelea por los primeros lugares del grupo y pensar en el 'Final Four'.