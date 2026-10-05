Inglaterra pierde jugadores en defensa y mediocampo para la Nations League

Redacción FOX Deportes

La Federación Inglesa informó que el mediocampista Alex Scott y el defensor Ezri Konsa abandonaron la concentración de la selección por lesión. En el caso de Scott, Thomas Tuchel aseguró que no hubo indicios de un riesgo antes del partido contra Croacia ni durante la victoria 7-0 en la Nations League.

Ezri Konsa and Alex Scott have both been ruled out of tomorrow night's game vs Czechia.



The pair have returned to their respective clubs for further assessment. — England (@England) October 5, 2026

“Lo de Alex es un caso extraño. Me entristece mucho. Entrenó en las dos sesiones previas al partido. Hizo trabajo extra después de los entrenamientos. Sabíamos que estaba en tratamiento, pero recibimos luz verde por su parte y por la de los médicos”, explicó Tuchel.

“Cuando nos dimos cuenta de que sentía una leve molestia durante el partido, le preguntamos si quería ser sustituido. Dijo que no”, agregó el técnico.

Sights set on Czechia ? pic.twitter.com/pBq00coevp — England (@England) October 5, 2026

Medios británicos informaron que el mediocampista del Bournemouth podría permanecer varias semanas de baja.

Ezri Konsa también abandonó la convocatoria por lesión, por lo que Inglaterra pierde efectivos tanto en el mediocampo como en la defensa para su próximo compromiso.