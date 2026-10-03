Inglaterra goleó a Croacia y presiona a España en la Nations League

Oscar Sandoval

Inglaterra derrotó 7-0 a Croacia como visitante y se consolidó en el segundo lugar del Grupo C con seis puntos. Los ‘Tres Leones’ aprovecharon los errores defensivos de su rival y ofrecieron una actuación contundente para conseguir su segunda victoria consecutiva en la Nations League.

A phenomenal performance in Croatia ? pic.twitter.com/ecRMYl7tSZ — England (@England) October 3, 2026

La superioridad del conjunto inglés comenzó a reflejarse desde los primeros minutos y Croacia estuvo en condición de ganar el partido solo durante ocho minutos.

Joško Gvardiol intentó salir jugando con un pase raso hacia el círculo central, pero Declan Rice interceptó el balón. El mediocampista encontró a Jude Bellingham y este asistió a Harry Kane, quien marcó el 1-0 a los ocho minutos.

Anthony Gordon tuvo la oportunidad de aumentar la ventaja apenas un minuto después, pero Dominik Livaković atajó su disparo. El segundo llegó al 21 por medio de Bellingham.

The biggest win in #NationsLeague history ?



…and our #ThreeLions achieved it away from home ? pic.twitter.com/i4zOvPENxW — England (@England) October 3, 2026

Inglaterra siguió encontrando espacios y Gordon marcó el 3-0 a los 38 minutos con un cabezazo de ‘palomita’. Todavía hubo tiempo para más antes del descanso y Bukayo Saka se unió a la goleada al 45.

Kane y Saka volvieron a aparecer en la segunda mitad y Morgan Rogers cerró la cuenta para completar un contundente 7-0 que mantiene a Inglaterra en la pelea por los primeros lugares de su grupo.