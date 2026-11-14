Inglaterra está obligada a vencer a España en la Nations League

Oscar Sandoval

España e Inglaterra se enfrentarán en el cierre de la fase de grupos de la Nations League con el liderato en juego y un reto mayúsculo para los ‘Tres Leones’. El conjunto inglés está obligado a ganar si quiere avanzar a los cuartos de final como primero del Grupo C, pero enfrente tendrá a una selección que atraviesa un momento extraordinario y que no está dispuesta a ceder la cima.

Thomas Tuchel on the #ThreeLions' momentum heading into tomorrow's clash with Spain ?



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La Selección Española no solo presume de ser campeona del mundo, también arrastra una impresionante racha de 43 partidos sin perder y se ha convertido en un equipo sólido, competitivo y difícil de superar, un desafío enorme para Inglaterra, que tendrá que romper el invicto español si quiere arrebatarle el primer lugar del grupo.

Las cuentas son claras para los ‘Tres Leones’: solo la victoria les permitiría quedarse con el liderato. El empate favorece a España y dejaría a Inglaterra en la segunda posición, con el riesgo de enfrentar en cuartos de final a otro líder de grupo, como Italia, Países Bajos o Portugal. Los ingleses no tienen margen para especular y deberán salir a buscar los tres puntos desde el primer minuto.

Ambas selecciones tienen asegurado su boleto a los cuartos de final, pero el enfrentamiento en el Metropolitano está lejos de ser un simple trámite. España buscará defender su invicto y el liderato, mientras que Inglaterra intentará dar un golpe de autoridad para cambiar el rumbo de su camino en la Nations League.