Inglaterra sigue firme y Harry Kane hace historia

Hiram Marín

Inglaterra sumó tres puntos de suma importancia al vencer 2-1 a Croacia en la UEFA Nations League. Con este resultado, los ‘Three Lions’ sumaron 12 puntos en el Grupo 3 de la Liga A, con los que amarraron su clasificación a los cuartos de final.

Morgan Rogers abrió el marcador al minuto 24 y a pesar de que el conjunto balcánico logró equilibrar las acciones de forma momentánea gracias al tanto de Petar Sucic al 58’, la jerarquía de los ingleses se impuso.

Heading for the UEFA Nations League quarter-finals ?



Tonight's result secures our place in the final eight next March. pic.twitter.com/QIMyvLMCFe — England (@England) November 12, 2026

Sin duda, todas las miradas recayeron en Harry Kane, quien celebró su reciente Ballon d'Or y lo ofreció a los aficionados de Wembley. El capitán del ‘Equipo de la Rosa’ firmó una noche inolvidable al alcanzar los 126 partidos internacionales, con lo que supera el récord histórico de Peter Shilton como máximo representante de Inglaterra.

El ‘Hurrikane’ no podía irse en blanco en un partido con tanto qué celebrar y fue al minuto 63 cuando desde los 11 pasos puso el 2-1 y de paso sumar 91 goles con los ‘Three Lions’.

Con esta anotación, el delantero redondea una semana histórica y además coloca a su selección directamente en la lucha por el grupo y les da el pase a la siguiente ronda.