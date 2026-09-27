Grecia sorprendió a Alemania y es líder de su grupo en la Nations League

Oscar Sandoval

Grecia venció 1-0 a Alemania como visitante y consiguió su segunda victoria consecutiva en la Nations League para escalar al primer lugar de su grupo, por encima de Países Bajos y la ‘Mannschaft’, que sufrió su primera derrota en la era de Jürgen Klopp.

La segunda prueba no salió como Klopp esperaba y los cambios en la alineación terminaron pesando. El conjunto alemán controló las acciones y alcanzó el 73% de posesión, pero le faltó claridad para transformar el dominio en ocasiones de peligro y goles.

Grecia se replegó con orden e intentó cortar los circuitos de la ‘Mannschaft’. Ioannidis mandó el primer aviso del conjunto helénico sobre los 67 minutos, cuando desperdició una clara oportunidad dentro del área después de no hacer buen contacto con el balón.

Alemania no reaccionó a la advertencia y el conjunto visitante, que ya había encontrado espacios para llegar al área, aprovechó su siguiente oportunidad y Dimitrios Kourbelis marcó el 1-0 a los 73 minutos con un disparo dentro del área para darle al conjunto helénico su primera victoria sobre la ‘Mannschaft’.

Los griegos pondrán en juego su paso perfecto y el liderato del grupo en la próxima jornada, cuando reciban a Países Bajos, que llegará invicto después de sumar un empate y una victoria en la Nations League.