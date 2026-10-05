Oscar Sandoval
Francia goleó a Bélgica y se afianzó como líder en la Nations League
‘Les Bleus’ remontaron y consiguieron su tercera victoria en el torneo
Francia vino de atrás y en cinco minutos le dio vuelta al marcador para vencer 4-1 a Bélgica, que no encontró respuesta ante los cambios de Zinedine Zidane. ‘Les Bleus’ llegaron a 10 puntos, mantienen una ventaja de tres sobre Italia y tienen la siguiente ronda de la Nations League cada vez más cerca.
La era de Zidane ilusiona después de cuatro victorias consecutivas y una remontada ante un rival que complicó el partido. Los ‘Red Devils’ se defendieron, aprovecharon un contragolpe para ponerse en ventaja y volvieron a replegarse, pero su plan resistió hasta el minuto 76, cuando comenzó la reacción francesa.
‘Les Bleus’ acumularon llegadas al arco de Maarten Vandevoordt durante el tramo inicial. Akliouche y Ousmane Dembélé fueron los primeros en avisar, seguidos por Bradley Barcola y Le Paul, pero Bélgica salió del fondo y aprovechó su primera gran oportunidad para marcar el 1-0.
Romeo Lavia filtró un balón desde atrás del mediocampo para Dodi Lukebakio, quien ganó por velocidad, se enfiló hacia la portería y terminó batiendo a Guillaume Restes.
Bélgica volvió a su plan, cedió la iniciativa y se replegó. Francia no encontraba la llave para abrir el candado, pero Zidane la encontró desde el banquillo con las entradas de Michael Olise, Rayan Cherki y Désiré Doué, quienes terminaron siendo determinantes.
Doué llevaba cinco minutos sobre el terreno de juego cuando empató el partido al 77. A partir de ese momento, la defensa belga no encontró la forma de contener el ataque francés y Cherki completó la remontada al 81.
Bélgica no pudo reaccionar y Olise marcó un doblete entre el 88 y el 90+1 para convertir la remontada en goleada. Francia mantuvo el paso perfecto, se afianzó en el liderato y quedó más cerca de la siguiente ronda.
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