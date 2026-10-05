Francia goleó a Bélgica y se afianzó como líder en la Nations League

Oscar Sandoval

Francia vino de atrás y en cinco minutos le dio vuelta al marcador para vencer 4-1 a Bélgica, que no encontró respuesta ante los cambios de Zinedine Zidane. ‘Les Bleus’ llegaron a 10 puntos, mantienen una ventaja de tres sobre Italia y tienen la siguiente ronda de la Nations League cada vez más cerca.

VICTORY! ??



Les Bleus turn the game completely around against Belgium with 4️⃣ goals scored in the final quarter of an hour! ??



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La era de Zidane ilusiona después de cuatro victorias consecutivas y una remontada ante un rival que complicó el partido. Los ‘Red Devils’ se defendieron, aprovecharon un contragolpe para ponerse en ventaja y volvieron a replegarse, pero su plan resistió hasta el minuto 76, cuando comenzó la reacción francesa.

‘Les Bleus’ acumularon llegadas al arco de Maarten Vandevoordt durante el tramo inicial. Akliouche y Ousmane Dembélé fueron los primeros en avisar, seguidos por Bradley Barcola y Le Paul, pero Bélgica salió del fondo y aprovechó su primera gran oportunidad para marcar el 1-0.

35' Belgium open the scoring



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Romeo Lavia filtró un balón desde atrás del mediocampo para Dodi Lukebakio, quien ganó por velocidad, se enfiló hacia la portería y terminó batiendo a Guillaume Restes.

Bélgica volvió a su plan, cedió la iniciativa y se replegó. Francia no encontraba la llave para abrir el candado, pero Zidane la encontró desde el banquillo con las entradas de Michael Olise, Rayan Cherki y Désiré Doué, quienes terminaron siendo determinantes.

GOOOOOAL! THEY JUST KEEP ON COMING! ??



Doué sends Olise through, and it’s a brace for Michael! ??



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Doué llevaba cinco minutos sobre el terreno de juego cuando empató el partido al 77. A partir de ese momento, la defensa belga no encontró la forma de contener el ataque francés y Cherki completó la remontada al 81.

Bélgica no pudo reaccionar y Olise marcó un doblete entre el 88 y el 90+1 para convertir la remontada en goleada. Francia mantuvo el paso perfecto, se afianzó en el liderato y quedó más cerca de la siguiente ronda.