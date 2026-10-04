Zinedine Zidane se rindió ante la figura de Cristiano Ronaldo

Redacción FOX Deportes

Zinedine Zidane aseguró que se quita el sombrero ante la carrera de Cristiano Ronaldo, a quien dirigió en el Real Madrid y quien, según el técnico francés, le hizo “ganar cosas increíbles”.

Le travail continue à Clairefontaine pour préparer le match de demain face à la Belgique (20h45) ! ????



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En rueda de prensa previa al partido de la Nations League entre Francia y Bélgica, Zidane fue cuestionado sobre la trayectoria internacional del delantero portugués y si consideraba que había tenido un mal final de carrera, algo que negó rotundamente.

“No, creo que hay que felicitarlo por su gran carrera. Lo que hizo es excepcional”, destacó Zidane sobre Cristiano, después de la polémica generada por su reciente salida de la concentración de Portugal en Copenhague.

Aparecieron pancartas de apoyo a Cristiano Ronaldo en Portugal En los anuncios también se critica al técnico de la Selección lusitana Jorge Gesús

“Tuve la suerte de tenerlo conmigo y me hizo ganar cosas increíbles, así que me quito el sombrero ante Cristiano. Siempre le tendré un gran respeto, como a todos los jugadores, pero aún más a aquellos con los que compartí tanto tiempo y en particular Cristiano, que nos hizo ganar tanto”, agregó.

Zidane dirigió a Cristiano Ronaldo en el Real Madrid entre 2016 y 2018, etapa en la que conquistaron nueve títulos: tres Champions League, una Liga, dos Mundiales de Clubes, dos Supercopas de Europa y una Supercopa de España.