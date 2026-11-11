España, totalmente indomable por Chequia

Héctor Cantú

La Selección Española buscará mantener su paso perfecto en la Nations League, competición en la que todavía no conoce la derrota y en la que intentará sumar una nueva victoria ante Chequia.

Su próximo rival atraviesa una situación completamente distinta, pues todavía no ha conseguido ganar un solo partido en el torneo y necesita sumar puntos para mantener vivas sus aspiraciones de clasificación.

El conjunto dirigido por Luis de la Fuente quiere prolongar su buena racha y mantenerse entre las selecciones con mejores registros de la competición, junto a Portugal y Suiza, que también presumen un paso perfecto.

Sin Lamine Yamal, quien quedó fuera de la convocatoria por lesión, España buscará su séptima victoria histórica ante Chequia, selección a la que ha enfrentado en ocho ocasiones.

Otra actuación brillante de España como campeona del mundo

El antecedente más reciente favorece a la ‘Furia Roja’, que se impuso por 3-1 en su último enfrentamiento de Nations League. Ahora, el conjunto checo intentará conseguir una victoria que le permita mejorar su situación en el torneo.

En los tres enfrentamientos disputados en territorio checo, los locales registran dos empates y una derrota. Por ello, buscarán aprovechar su condición de local para conseguir tres puntos que mantengan vivas sus posibilidades matemáticas de avanzar a la siguiente ronda.