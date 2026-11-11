España pendiente de Aymeric Laporte para el duelo ante Chequia

Redacción FOX Deportes

España podría enfrentar a Chequia con una baja importante en defensa. Aymeric Laporte está en duda para el compromiso después de sufrir un proceso vírico que le impidió participar en el último entrenamiento de la selección. Luis de la Fuente confirmó la situación durante la conferencia de prensa previa al encuentro que se disputará en el estadio Letná de Praga.

?️ "Nosotros buscamos todos los puntos de motivación. Ganar partido conlleva poder disputar la primera plaza del grupo ante Inglaterra".



➡️ "Queremos seguir marcando hitos y seguir la racha de invictos".



?️ Luis de la Fuente.#VamosEspaña | #NationsLeague pic.twitter.com/QeDxrD0p6Z — Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) November 11, 2026

“Por cierto, estas cosas son incontrolables. No va a entrenar Laporte. Está con un proceso vírico y no sabemos si va a estar recuperado o no”, explicó el seleccionador español, quien dejó abierta la posibilidad de que el defensor del Athletic Club no esté disponible para el partido.

La ausencia de Laporte en el entrenamiento encendió las alarmas de la ‘Roja’, que tendrá que esperar a conocer su evolución antes de tomar una decisión. De la Fuente no descartó al central, pero tampoco garantizó su participación, por lo que su presencia ante Chequia sigue en el aire.

“Quiere decir esto que estamos cómo para pensar en el domingo (partido ante Inglaterra). Hay que solucionar lo de mañana, que es prioritario”, señaló el entrenador. España tendrá que resolver primero el compromiso en Praga antes de pensar en Inglaterra, mientras la disponibilidad de Laporte continúa siendo una incógnita.