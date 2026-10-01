Redacción FOX Deportes
Carlos Espí recibe su primera convocatoria con España
El delantero del Real Madrid sustituirá al lesionado Ferran Torres.
Ferran Torres causó baja de la Selección Española para los partidos de las Jornadas 3 y 4 de la Nations League, por lo que Luis de la Fuente convocó a Carlos Espí como su reemplazo.
El delantero del PSG presenta molestias en el tobillo izquierdo. Torres fue titular y disputó 54 minutos contra Inglaterra en la Jornada 1, mientras que frente a Croacia se quedó en el banquillo.
Espí formaba parte de la convocatoria de la Selección Española Sub-21, que pelea por un lugar en la Eurocopa de la categoría. Este jueves 1 de octubre, el delantero marcó cinco goles en la victoria 13-0 sobre San Marino.
El atacante del Real Madrid recibe así su primera convocatoria con la selección absoluta y podría debutar el sábado 3 de octubre contra Chequia o el martes 6 frente a Croacia.
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