Carlos Espí recibe su primera convocatoria con España

Redacción FOX Deportes

Ferran Torres causó baja de la Selección Española para los partidos de las Jornadas 3 y 4 de la Nations League, por lo que Luis de la Fuente convocó a Carlos Espí como su reemplazo.

El delantero del PSG presenta molestias en el tobillo izquierdo. Torres fue titular y disputó 54 minutos contra Inglaterra en la Jornada 1, mientras que frente a Croacia se quedó en el banquillo.

Espí formaba parte de la convocatoria de la Selección Española Sub-21, que pelea por un lugar en la Eurocopa de la categoría. Este jueves 1 de octubre, el delantero marcó cinco goles en la victoria 13-0 sobre San Marino.

El atacante del Real Madrid recibe así su primera convocatoria con la selección absoluta y podría debutar el sábado 3 de octubre contra Chequia o el martes 6 frente a Croacia.