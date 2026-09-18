Redacción FOX Deportes
Así es la primera convocatoria de Zinedine Zidane con Francia
Kylian Mbappé seguirá como capitán de una plantilla rejuvenecida.
Zinedine Zidane liderará la nueva era de la Selección Francesa y tendrá su primera prueba en la Nations League.
El entrenador de ‘Les Bleus’ anunció su convocatoria para visitar a Turquía el 25 de septiembre y a Bélgica el 28, antes de recibir a Italia el 2 de octubre y nuevamente a los belgas el 5.
‘Zizou’ confirmó que Kylian Mbappé continuará como capitán y evitó hablar sobre la nominación del delantero al Ballon d’Or.
Zidane convocó a otros 14 futbolistas que participaron en la Copa del Mundo 2026 e incluyó a ocho jugadores que no asistieron al torneo.
Cuestionado sobre la ausencia de Karim Benzema, el entrenador aseguró que, aunque lo conoce bien por la etapa que compartieron en el Real Madrid, la decisión responde a una renovación del plantel.
Les 23 Bleus appelés par Zinédine Zidane pour le premier rassemblement de la saison ?? pic.twitter.com/HghfdF2hx3— Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) September 18, 2026
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