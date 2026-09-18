Así es la primera convocatoria de Zinedine Zidane con Francia

Redacción FOX Deportes

Zinedine Zidane liderará la nueva era de la Selección Francesa y tendrá su primera prueba en la Nations League.

El entrenador de ‘Les Bleus’ anunció su convocatoria para visitar a Turquía el 25 de septiembre y a Bélgica el 28, antes de recibir a Italia el 2 de octubre y nuevamente a los belgas el 5.

‘Zizou’ confirmó que Kylian Mbappé continuará como capitán y evitó hablar sobre la nominación del delantero al Ballon d’Or.

El ganador del Ballon d'Or y otras frases picantes de Kylian Mbappé

Zidane convocó a otros 14 futbolistas que participaron en la Copa del Mundo 2026 e incluyó a ocho jugadores que no asistieron al torneo.

Cuestionado sobre la ausencia de Karim Benzema, el entrenador aseguró que, aunque lo conoce bien por la etapa que compartieron en el Real Madrid, la decisión responde a una renovación del plantel.