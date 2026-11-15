Alemania está contra las cuerdas en la Nations League

Oscar Sandoval

Alemania llega a la última jornada de la fase de grupos de la Nations League en el tercer lugar del sector B y sin margen de error. El torneo se ha convertido en una pesadilla para la ‘Mannschaft’ que buscará evitar una nueva eliminación ante Países Bajos.

La Nations League sigue siendo una asignatura pendiente para Alemania, que terminó en el penúltimo lugar en la primera edición y quedó eliminada en la fase de grupos en tres de las cuatro ediciones anteriores. La ‘Mannschaft’ no ha podido superar las semifinales y ahora está obligada a derrotar a la ‘Oranje’ para evitar que la historia vuelva a repetirse.

El conjunto germano ocupa la tercera posición con ocho puntos, los mismos que Grecia, pero el conjunto helénico también tendrá una oportunidad para avanzar cuando reciba a Serbia. La pelea por los cuartos de final está al rojo vivo y los alemanes no pueden permitirse otro tropiezo. Su única alternativa es conseguir los tres puntos en Berlín y esperar que la combinación de resultados juegue a su favor.

Países Bajos lidera el grupo con 11 puntos, pero una victoria alemana podría provocar un triple empate en la clasificación. En ese escenario, los criterios de desempate serán determinantes para definir los boletos a cuartos de final. Alemania tiene una última oportunidad para cambiar su destino y solo una victoria le permitiría seguir alcanzar la siguiente ronda.