Aunque ganó, Alemania sigue al borde de la eliminación en la Nations League

Enrique Gómez

A pesar de su victoria como visitante, Alemania se sigue viendo en la mitad de debajo del Grupo A-2, o sea, en sitios de eliminación.

Sí, ni porque le ganó 3-1 a Serbia y al mismo tiempo Grecia perdió 7-0, el equipo de Jurgen Klopp pudo ascender al subliderato del grupo, por lo que afrontará la última jornada de la fase de grupos de la Liga de Naciones en zona de eliminación y con la obligación de vencer al invicto Países Bajos.

En un partido atípico, frío, lluvioso y sin público en Belgrado, Alemania hizo los deberes sin mucho lucimiento; quizá el ambiente en esta quinta jornada no invitaba a mucho más, por más de que el equipo rival se quedó con dos jugadores menos durante el tiempo reglamentario.

¿Por qué solo un puñado de personas fueron a ver el Serbia-Alemania?

Así fueron los goles de este partido en el vetado Estadio Rajko Mitic:

· 0-1 (3’): Autogol de Srdan Babic, quien empujó en un tiro de esquina

· 0-2 (14’): Florian Wirtz empujó en línea de gol tras una primera atajada

· 0-3 (50’): Golazo de Brajan Gruda; tiro de alta precisión fuera del área

· 1-2 (56’): El mismo Babic mandó el balón al fondo tras un rechace

El visitante cerró la llave antes de la hora de juego y no desquitó que el rival se quedó con 10 al 76’ (Dragojevic) y con nueve al 89’ (Zivkovic). Quizá porque, sin importar cuántos goles hiciera, no había manera de subir del tercer lugar, pues el primer criterio de desempate está en los duelos directos y por más que tiene los mismos ocho puntos que Grecia, perdió en el mano a mano contra el conjunto helénico (empate y derrota).

Así, en tercer lugar pese a tener ocho goles más que Grecia en la diferencia, Alemania se juega su clasificación a cuartos de final de la Liga de Naciones contra Países Bajos, pero, aunque le ganara al líder invicto, de nada servirá si el equipo griego le pega a Serbia, que ha perdido todos sus partidos.