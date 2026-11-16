Oscar Sandoval

Alemania dio un golpe de autoridad en la Nations League después de golear 5-0 a Países Bajos y conseguir su boleto a los cuartos de final. La ‘Mannschaft’ evitó un nuevo fracaso y cerró la fase de grupos con una exhibición que le permitió superar a sus rivales y quedarse con el liderato de uno de los sectores más disputados del torneo.

El conjunto alemán estaba obligado a ganar para mantenerse con vida, pero hizo mucho más que eso. La ‘Mannschaft’ pasó por encima de la ‘Oranje’, firmó una actuación contundente en Berlín y consiguió una victoria que no solo le dio la clasificación, también le permitió arrebatarle el primer lugar del Grupo B a Países Bajos.

Alemania tardó en encontrar el camino al gol y durante buena parte de la primera mitad estuvo contra las cuerdas. Sin embargo, la calidad individual terminó por derribar el muro neerlandés. Derry Scherhant abrió el marcador al minuto 41 y Florian Wirtz amplió la ventaja al 60 para comenzar a encaminar una goleada que cambiaría por completo el destino del conjunto alemán.

Países Bajos se vino abajo después del segundo gol y Alemania no tuvo piedad. Nico Schlotterbeck marcó el 3-0 al minuto 65 y Wirtz apareció nuevamente para firmar su doblete. El conjunto alemán siguió atacando y Brajan Gruda completó la goleada al 77, sellando el 5-0 y propinándole a la ‘Oranje’ su primera derrota por una diferencia tan amplia bajo las órdenes de Xavi.

Alemania pasó de estar al borde de la eliminación a conquistar el liderato de su grupo con una goleada histórica. Los cinco goles ante Países Bajos le permitieron evitar un posible cruce contra Francia, Inglaterra o Portugal en cuartos de final. La ‘Mannschaft’ llegó a la última jornada contra las cuerdas y terminó dando un golpe sobre la mesa: cinco goles, clasificación y liderato para demostrar que está lista para competir por el título.