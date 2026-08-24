Venus y Serena Williams jugarán en el US Open

EFE

Las hermanas Venus y Serena Williams recibieron una carta de invitación para disputar el torneo de dobles femenino en el US Open, informó este miércoles la organización.

Venus, de 46 años, y Serena, de 44, vienen de disputar el dobles femenino del Cincinnati Open, donde cayeron en primera ronda.

Fue su primera aparición juntas en cuatro años, precisamente desde que fueron eliminadas también a las primeras de cambio en el US Open de 2022. Las hermanas han ganado 14 títulos de Grand Slam -9 veces el torneo de Estados Unidos- y tres medallas de oro olímpicas como pareja.

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Serena, que no participará en el cuadro individual, jugó ayer el dobles mixto junto al español Carlos Alcaraz, donde mostró un buen nivel, pero no fue suficiente para pasar de segunda ronda.

Venus sí que competirá en individuales gracias a una carta de invitación de la organización.

El torneo también dio a conocer este miércoles la baja del brasileño Joao Fonseca, número 26 de la ATP, del cuadro individual masculino.