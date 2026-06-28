El regreso de Serena Williams a Wimbledon terminó en primera ronda

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El tan esperado regreso de Serena Williams a la competición tras cuatro años de ausencia se esfumó rápidamente el martes, cuando la estadounidense cayó eliminada en la primera ronda de Wimbledon tras perder por 6-3, 6-7(6) y 6-3 ante la poco conocida australiana Maya Joint.

Había grandes esperanzas de que la jugadora de 44 años, que participaba con una invitación, se convirtiera en la mujer de más edad en ganar un partido de individuales en el All England Club desde que Martina Navratilova lograra esa hazaña a los 47 años en 2004, pero Joint tenía otros planes.

Joint, de 20 años y que ni siquiera había nacido cuando Williams ganó los primeros siete de sus 23 títulos de Grand Slam en individuales, hizo caso omiso de todo el revuelo que rodeaba el regreso de su rival para lograr la victoria más destacada de su incipiente carrera.

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La australiana saltó a la pista central tras haber ganado solo un partido en sus últimos 12 torneos, pero cuando se retiró disfrutaba de la gloria de haber asestado un golpe de nocaut a una de las grandes del tenis.

Pese a que a Joint se le negó la oportunidad de cerrar el partido tras conseguir un punto de partido en el tie-break del segundo set, no dejó que ese contratiempo minara su confianza ni la desestabilizara.

Unos 45 minutos más tarde, levantaba los brazos en señal de victoria después de que Williams pusiera fin a uno de los regresos a pista más comentados al lanzar larga una devolución de servicio.

Su próxima rival será la filipina Alexandra Eala, cabeza de serie número 29.