Serena Williams espera disfrutar su regreso a Wimbledon

Reuters

La tenista estadounidense Serena Williams, siete veces campeona de Wimbledon, tenía dudas sobre si aceptar una invitación para participar en el cuadro individual de este año, pero ahora está deseando disfrutar de su regreso al All England Club.

Williams, de 44 años, se enfrentará a la australiana Maya Joint en la primera ronda, que se disputará el martes en la pista central, lo que supondrá su primera participación en Wimbledon desde 2022, cuando cayó eliminada en la primera ronda.

La estadounidense, ganadora de 23 títulos de Grand Slam, se retiró del deporte a finales de ese mismo año, pero ha vuelto al tenis de competición este mes.

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"Creo que, en general, mis expectativas son sin duda diferentes por primera vez en mi carrera", dijo Williams a los periodistas el domingo en Londres.

"Siento que mis sensaciones son simplemente... no es que antes no lo disfrutara, porque si no, hoy no estaría aquí, pero siento que realmente voy a disfrutar estar ahí fuera".

La última vez que Williams disputó un partido oficial de individuales fue en el Abierto de Estados Unidos de 2022, donde afirmó que estaba "alejándose del tenis". Se enfrentará a Joint, número 53 del ranking, una jugadora de 20 años que ha ganado dos títulos del circuito WTA, incluido un torneo sobre hierba en Eastbourne el año pasado. Williams también competirá en el cuadro de dobles, junto a su hermana Venus.

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"Espero estar nerviosa. También he estado nerviosa en todos y cada uno de los partidos que he jugado en mi vida", afirmó Williams.

"Creo que eso demostraba la pasión, el amor y la dedicación; que me importaba mi trabajo, ya fuera en la primera ronda, en la segunda o en la final. Siempre he tenido algo de nervios. Pero luego me sacudo esos nervios y sigo adelante".

Williams volvió a la competición a principios de este mes tras cuatro años de ausencia, jugando dobles en el Queen's Club junto a la canadiense Victoria Mboko y compitiendo también en Berlín.

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Al ser preguntada por su regreso y el mensaje que espera transmitir, la madre de dos hijos dijo que disfrutaba de la oportunidad de volver a competir.

"La gente vive para ser deportista. Tengo esta gran oportunidad de mostrar lo que hago, lo que mejor se me da, supongo", afirmó. "Sí, creo que, en el fondo, pensé: esto es genial, así que debería hacerlo".

"Creo que habrá un mensaje en el que pensaré, del que también aprenderé y que podré difundir. Pero, por ahora, solo pienso que hay que creer en uno mismo y luchar por cualquier sueño, por muy descabellado que pueda parecer".

El torneo se celebra del 29 de junio al 12 de julio.