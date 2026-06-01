Roger Federer regresará al US Open

Reuters

Roger Federer volverá este año al US Open para disputar un partido de exhibición, siete años después de su última participación en el Grand Slam en 2019, anunciaron el lunes los organizadores del torneo.

Federer, el único jugador que ha ganado cinco títulos consecutivos del US Open, será la estrella principal de un evento titulado "Roger Federer: Un icono regresa a Nueva York" el 25 de agosto.

El tenista de 44 años ganó 20 títulos del Grand Slam —el primer hombre en alcanzar ese hito— y sumó 103 coronas a lo largo de su carrera antes de retirarse en 2022. El suizo puso fin a su carrera tras 24 años en el circuito en la Laver Cup de Londres.

Le acompañarán el campeón del Abierto de Estados Unidos de 2003, Andy Roddick, así como Andre Agassi y John McEnroe.

"El US Open siempre ha sido uno de los torneos más especiales para mí".