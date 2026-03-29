Publicación: lunes 13 de abril de 2026

EFE

Rafael Nadal tendrá su propia docuserie: “Rafa”

La producción sobre la vida y carrera del tenista español se estrenará el 29 de mayo.

Netflix ha anunciado este lunes el estreno el próximo 29 de mayo de Rafa, la serie documental dirigida por el estadounidense Zach Heinzerling y producida por Skydance Sports que recorre la vida y la brillante carrera deportiva del tenista español Rafael Nadal, ícono del deporte.

La conocida plataforma de streaming ha dado a conocer el teaser y las primeras imágenes de una docuserie que, a lo largo de cuatro capítulos, recorre "la extraordinaria trayectoria de Rafael Nadal, combinando testimonios de quienes mejor lo conocen, dentro y fuera de la pista, con momentos inéditos que revelan lo que hay detrás de la leyenda".

El documental, que cuenta con la participación de figuras como Roger Federer, Novak Djokovic o John McEnroe, ofrece un acceso exclusivo al campeón, su familia y su círculo más cercano desde sus inicios con apenas tres años hasta su regreso a la competición en el año 2024, el último antes de la retirada definitiva del manacorí del circuito ATP, a los 38 años, tras una exitosa carrera marcada por los títulos, los récords y las victorias, pero también por las lesiones.

Carlos Alcaraz y Rafael Nadal ya 'calientan motores' en París

Alcaraz llega tras ganar Wimbledon.
Nadal se coronó en el Abierto de Suecia.
Será la primera vez que jueguen juntos.
Nadal ha disputado tres Juegos Olímpicos: Atenas 2004, Beijing 2008 y Río de Janeiro 2016.
París 2024 serán los primeros Juegos Olímpicos de Alcaraz.
Nadal cuenta con dos medallas de oro, una en individual y otra en dobles.

"Siempre me han motivado las ganas de seguir luchando", confiesa el ganador de 22 Grand Slams en el adelanto de su serie, un relato audiovisual que no solo pretende mostrar la evolución deportiva del que es uno de los jugadores más laureados de la historia del tenis, sino también el desgaste físico y emocional que ha marcado su camino, enfrentándose una y otra vez a su rival más constante: su propio cuerpo.

"Construye un retrato íntimo y profundamente humano de una de las mayores leyendas del deporte", han afirmado desde Netflix, plataforma en la que podrá visionarse Rafa a partir del próximo 29 de mayo.

Rafael Nadal, el rey de Roland Garros, fue homenajeado en su casa

Rafael Nadal ganó 14 veces Roland Garros
Nadal fue acompañado por las leyendas Novak Djokovic, Roger Federer y Andy Murray
Nadal fue acompañado por su pequeño hijo Rafa
La emoción del español lo llevó a las lágrimas
Un mosaico digno para la gran figura

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