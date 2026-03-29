Rafael Nadal tendrá su propia docuserie: “Rafa”

EFE

Netflix ha anunciado este lunes el estreno el próximo 29 de mayo de Rafa, la serie documental dirigida por el estadounidense Zach Heinzerling y producida por Skydance Sports que recorre la vida y la brillante carrera deportiva del tenista español Rafael Nadal, ícono del deporte.

La conocida plataforma de streaming ha dado a conocer el teaser y las primeras imágenes de una docuserie que, a lo largo de cuatro capítulos, recorre "la extraordinaria trayectoria de Rafael Nadal, combinando testimonios de quienes mejor lo conocen, dentro y fuera de la pista, con momentos inéditos que revelan lo que hay detrás de la leyenda".

El documental, que cuenta con la participación de figuras como Roger Federer, Novak Djokovic o John McEnroe, ofrece un acceso exclusivo al campeón, su familia y su círculo más cercano desde sus inicios con apenas tres años hasta su regreso a la competición en el año 2024, el último antes de la retirada definitiva del manacorí del circuito ATP, a los 38 años, tras una exitosa carrera marcada por los títulos, los récords y las victorias, pero también por las lesiones.

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"Siempre me han motivado las ganas de seguir luchando", confiesa el ganador de 22 Grand Slams en el adelanto de su serie, un relato audiovisual que no solo pretende mostrar la evolución deportiva del que es uno de los jugadores más laureados de la historia del tenis, sino también el desgaste físico y emocional que ha marcado su camino, enfrentándose una y otra vez a su rival más constante: su propio cuerpo.

"Construye un retrato íntimo y profundamente humano de una de las mayores leyendas del deporte", han afirmado desde Netflix, plataforma en la que podrá visionarse Rafa a partir del próximo 29 de mayo.