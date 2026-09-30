Publicación: viernes 2 de octubre de 2026

EFE

Novak Djokovic iguala una marca histórica de Rafael Nadal

El serbio venció a Bu Yunchaokete y sumó su victoria número 31 consecutiva en el torneo.

El serbio Novak Djokovic remontó este viernes ante el chino Bu Yunchaokete por 4-6, 7-6(2) y 6-2 y avanzó a cuartos del torneo de Beijing, donde encadenó su victoria número 31 sin derrotas e igualó el mejor arranque de un jugador en un torneo en la era Open, hasta ahora en poder de Rafa Nadal.

El encuentro duró dos horas y 52 minutos sobre la pista dura de la central Diamond de Beijing, abarrotada de aficionados que repartieron sus ánimos entre la leyenda serbia y el aspirante local, que obligó al seis veces campeón a defender su imbatibilidad en un tercer set.

Djokovic, de 39 años y de vuelta en el torneo 11 años después de su última participación, igualó las 31 victorias con las que el español Rafael Nadal inició su trayectoria en Roland Garros y mantuvo abierta la posibilidad de conquistar su séptimo título en la capital china.

Dolorosa hazaña de Novak Djokovic
Dolorosa hazaña de Novak Djokovic
Dolorosa hazaña de Novak Djokovic
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