Reuters

El dos veces campeón del Australian Open, Jannik Sinner, se perderá el Grand Slam del Melbourne Park en enero, informaron los organizadores este jueves, después de que el número dos del mundo se sometiera a una intervención quirúrgica por una lesión persistente en la rodilla.

Sinner dijo el martes que se había sometido a una operación menor, y el diario deportivo italiano Corriere dello Sport informó de que se enfrentaba a una baja de hasta cuatro meses, lo que prolongaría su larga ausencia del circuito.

Wimbledon sigue siendo de Jannik Sinner

El tenista, de 25 años, lleva fuera de las pistas desde que se alzó con su quinto título de Grand Slam en Wimbledon el pasado mes de julio, aunque en un principio se esperaba que el italiano regresara a tiempo para el Australian Open del próximo año, que comienza el 17 de enero.

"Hemos estado en contacto constante con el equipo de Jannik y nos han confirmado que no se unirá a nosotros para el Australian Open en enero tras su reciente intervención quirúrgica", dijo a Reuters Andrew Abdo, director ejecutivo de Tennis Australia, en un comunicado.

"A Jannik le encanta competir aquí en Melbourne y está deseando volver para el Australian Open de 2028. Le deseamos lo mejor en su recuperación y esperamos verle de vuelta en la pista muy pronto."

Jannik Sinner ganó en casa: el Masters de Roma es suyo

Sinner, que recientemente rompió su relación profesional con su entrenador Darren Cahill tras más de cuatro años juntos, ganó el Australian Open en 2024 y 2025 y cayó derrotado ante Novak Djokovic en las semifinales de este año.

Comenzó la temporada en buena forma, ganando los cinco torneos Masters en los que participó y acumulando un balance de 44 victorias y 3 derrotas antes de dar por terminada su temporada.

Alexander Zverev sustituyó a Sinner como número uno del mundo este mes, después de que el alemán ganara sus dos primeros títulos de Grand Slam en Roland Garros y el US Open.

Jannik Sinner se convierte en el número 1 del mundo

El número tres del mundo, Carlos Alcaraz, que se perdió varios meses de competición debido a una lesión en la muñeca, será el vigente campeón en Melbourne.

El español, ganador de siete títulos de Grand Slam, ha mantenido una emocionante rivalidad con Sinner en los últimos años y dijo el miércoles que el deporte echa de menos a Sinner.