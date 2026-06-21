Publicación: jueves 25 de junio de 2026

EFE

Novak Djokovic y Jannik Sinner entrenan juntos en Wimbledon

El torneo comenzará el próximo 29 de junio.

Jannik Sinner, número 1 del ranking ATP, y Novak Djokovic, número 8 y ganador de 24 de Grand Slams, se entrenaron juntos este jueves en la pista número 1 de Wimbledon, a cuatro días del comienzo del torneo.

Ambos tenistas, que se entrenaron después de Aryna Sabalenka, número 1 del mundo del WTA, y Jessica Pegula, cuarta del ranking WTA, salieron a la pista junto a su equipo, en una sesión que duró poco más de 45 minutos y transcurrió sin ningún contratiempo.

El entreno comenzó con un peloteo y prosiguió con un ejercicio de saques y restos, aspecto del juego muy importante en la superficie de hierba, para terminar jugando un set que terminó cuando el italiano lideraba por 6-5.

Novak Djokovic iguala a Rafael Nadal

El serbio Novak Djokovic (4) se impuso al griego Stefanos Tsitsipas (3) en la final del Abierto de Australia
La victoria se dio con parciales 6-3, 7-6(4) y 7-6(5) y tuvo una duración de dos horas y 55 minutos
Con esta conquista llegó a 22 títulos de Grand Slam en su carrera, igualando la marca de Rafael Nadal
Fue su vigésima octava victoria consecutiva en el ‘major’ oceánico y se alejó del estadounidense Andre Agassi que contaba con una marca de 26 triunfos seguidos.
ambién igualó en la tercera posición a Nadal y la alemana Steffi Graff en la clasificación general de hombres y mujeres con más títulos del Grand Slam
Fue el primer partido desde que arrancó la competición en el que el serbio no lució el vendaje para proteger a su muslo izquierdo de la dolencia sufrida en la segunda y tercera ronda.

Este viernes, tanto Sinner como Djokovic, que han vencido el torneo en una y siete ocasiones respectivamente, conocerán este viernes el rival con el que debutarán y el camino que tendrán que hacer para llegar a la final.

El italiano llega tras perder en segunda ronda de Roland Garros al sufrir un golpe de calor cuando iba ganando por dos sets a cero y 5-1 en el tercero, pero tras sentirse indispuesto, el argentino Juan Manuel Cerúndolo dio la vuelta al marcador.

Tras la derrota, el tenista, de 24 años, decidió no jugar ningún torneo previo en hierba, habiendo disputado únicamente una exhibición el pasado miércoles ante el británico Cameron Norrie en la que se impuso por un doble 6-3.

Mismo camino ha seguido el serbio, que después de quedar eliminado en tercera ronda de Roland Garros ante el brasileño Joao Fonseca, no ha jugado ningún partido oficial en hierba antes del Grand Slam británico.

Jannik Sinner ganó en casa: el Masters de Roma es suyo

Jannik Sinner conquistó el Masters de Italia 2026 tras derrotar al noruego Casper Ruud en la final disputada en Roma
El número uno del mundo se impuso con parciales idénticos de 6-4 y 6-4, en un duelo que dominó con autoridad de principio a fin
Este fue el primer título de Sinner en el Masters de Roma, torneo que jamás había podido conquistar en sus seis participaciones previas
El italiano se convirtió en el primer campeón local del torneo desde Adriano Panatta en 1976, rompiendo una sequía de 50 años para Italia
Con esta corona, Sinner completó el llamado “Golden Masters”, al ganar los nueve torneos Masters 1000 del circuito ATP.
El campeón de Wimbledon 2025 apenas es el segundo tenista en la historia que logra conquistar todos los Masters 1000, junto a Novak Djokovic
A sus 24 años, Sinner también se convirtió en el jugador más joven en completar esa colección histórica de títulos Masters 1000
El triunfo en Roma representó además su sexto Masters 1000 consecutivo, una racha nunca antes conseguida en la ATP
La victoria extendió a 34 su cadena de triunfos consecutivos en torneos Masters 1000, reafirmando el dominio absoluto del italiano en 2026
Después de ganar Montecarlo, Madrid y ahora Roma, Sinner llegará a Roland Garros como el gran favorito para conquistar el único Grand Slam que le falta.

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