Carlos Alcaraz se perderá el Cincinnati Open

Reuters

El vigente campeón, Carlos Alcaraz, se ha retirado del Cincinnati Open de este mes debido a una lesión de muñeca que aún le afecta, informaron el martes los organizadores.

El español, de 23 años, tenía previsto reaparecer en el torneo ATP Masters 1000 tras haber estado fuera de las pistas desde que se retiró del Abierto de Barcelona en abril.

Alcaraz no pudo defender su título de Roland Garros y tampoco participó en Wimbledon mientras se recuperaba de la lesión.

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Alcaraz vs. Monfils in Cincy: 3 sets of agility, passion, and grit. pic.twitter.com/imSc5FdYYJ — Cincinnati Open (@CincyTennis) October 8, 2024

"Sabemos que Carlos está haciendo todo lo posible para volver a competir", afirmó el director del torneo, Bob Moran, en un comunicado.

Alcaraz, número dos del mundo, se quedó con el título de Cincinnati el año pasado tras la retirada del número uno del mundo, Jannik Sinner, en la final.

El Cincinnati Open se celebrará del 13 al 23 de agosto.