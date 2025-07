Carlos Alcaraz jugará su tercera final de Wimbledon consecutiva

Carlos Alcaraz tuvo una actuación memorable en la semifinal de Wimbledon y se impuso a Taylor Fritz para llegar a su tercera final del torneo de forma consecutiva.

El español necesitó de cuatro sets para superar al estadounidense: 6-4, 5-7, 6-3 y 7-6 (6) y en el camino demostró que está en su mejor momento tanto física como mentalmente.

Alcaraz llegó a veinte sets ganados al hilo en Wimbledon, que lo meten a una distinguida lista que incluye a leyendas del tenis como Pete Sampras, Roger Federer y Novak Djokovic.

Alcaraz from above 😮‍💨 #Wimbledon pic.twitter.com/G0sgGSAvBi

El jugador europeo neutralizó los embates del estadunidense, que fue imparable en el segundo set, a pesar del calor que azotó el All England Club.

Finalmente, Alcaraz retomó el control en el tercer episodio y no lo dejó ir jamás, incluso en el cuarto, cuando Fritz lo llevó al límite.

Ahora el español esperara al ganador del duelo entre Jannik Sinner y Novak Djokovic.

Take it all in, Carlos. You're a #Wimbledon finalist once more ♥️ pic.twitter.com/47JyzDGRc2