Aryna Sabalenka, demoledora tras quedar eliminada de Wimbledon

La bielorrusa Aryna Sabalenka, eliminada en semifinales de Wimbledon por tercera vez en su carrera, aseguró que ahora mismo tiene "una relación de odio" con el torneo, pero que espera que cambie en el futuro.



"He perdido tres veces en semifinales, todas muy duras. Luego me prohibieron jugar, luego estuve lesionada, así que ahora mismo es una relación de odio con Wimbledon, pero de verdad espero que un día se pueda convertir en una relación de amor", comenzó la jugadora en rueda de prensa. Aryna Sabalenka es la nueva reina del US Open

Pese a la derrota ante la estadounidense Amanda Anisimova, que deja Wimbledon como el único Grand Slam en el que nunca ha llegado a la final, Sabalenka confía en poder ganar algún día este torneo.



"Ahora es difícil, pero nunca me rindo y voy a volver más fuerte. Voy a mirar todas estas derrotas y pensar que algún día voy a conseguirlo", señaló.

Sensational Sabalenka 🌟



This hard-fought point by the World No.1 is the Play of the Day, presented by @BarclaysUK ✨#Wimbledon pic.twitter.com/yguz8YguFo