Carlos Alcaraz entrenará en el Santiago Bernabéu

Reuters

El número uno del tenis mundial, Carlos Alcaraz, podría hacer realidad un sueño que acaricia desde hace tiempo al pisar el césped del Estadio Santiago Bernabéu del Real Madrid, después de que los organizadores del Abierto de Madrid anunciaron el viernes sus planes de instalar una pista de entrenamiento en el interior de este emblemático recinto futbolístico.

El Bernabéu, que ha asumido cada vez más su papel como recinto multifuncional y no solo de fútbol, tendrá una pista de entrenamiento de tierra batida temporal para los jugadores del torneo entre el 23 y el 30 de abril.

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Las instalaciones servirán como sede de entrenamiento complementaria durante el Abierto de Madrid, un torneo que Alcaraz, de 22 años y aficionado del Real Madrid de toda la vida, ha ganado en dos ocasiones, en 2023 y 2024.

Aunque la Caja Mágica seguirá siendo el principal centro de entrenamiento del torneo, la instalación del Bernabéu ofrece a los jugadores la oportunidad de vivir el tenis en uno de los estadios con más historia del deporte.

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Sin embargo, a diferencia de las sesiones de entrenamiento abiertas al público en la Caja Mágica, las del Bernabéu estarán cerradas a los aficionados.

La transformación del Bernabéu en un recinto multideportivo ha cobrado impulso en los últimos meses. En noviembre acogió el primer partido oficial de la temporada regular de la NFL en España, en el que se enfrentaron los Miami Dolphins y los Washington Commanders.

La edición de 2026 del Abierto de Madrid se celebrará del 20 de abril al 3 de mayo.