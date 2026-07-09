Alexander Zverev jugará la finald e Wimbledon

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Alexander Zverev puso fin a la trayectoria de cuento de hadas del británico Arthur Fery en Wimbledon con una victoria por 7-6(0), 6-2 y 6-4, lo que le permite alcanzar la final y soñar con ganar dos trofeos de Grand Slam consecutivos tras su triunfo en Roland Garros.

Recién salido de su triunfo en París, que le supuso un avance largamente esperado tras años de decepciones, el alemán disputará su quinta final de un Grand Slam y se enfrentará al vencedor del partido entre el actual campeón de Wimbledon, Jannik Sinner, o al siete veces ganador, Novak Djokovic.

En una cálida tarde salpicada de ráfagas de viento, Zverev tardó un poco en encontrar su ritmo, ya que al principio intercambió breaks con Fery, pero todo fue sobre ruedas en el tie-break, donde el jugador de 29 años no cedió ni un punto para llevarse el primer set.

Alexander Zverev's forehand is on point. 💥 pic.twitter.com/miEd6kcWu2 — Wimbledon (@Wimbledon) July 10, 2026

Fery, que aspiraba a convertirse en el segundo hombre en alcanzar una final de Grand Slam con una invitación —tras Goran Ivanisevic en Wimbledon en 2001—, siguió presionando en el siguiente set, pero pronto se encontró con un 1-4 en contra cuando su rival, más experimentado, subió la intensidad.

El ruidoso público de la pista central se volcó con Fery después de que el jugador de 23 años pareciera dejar que su frustración se desbordara, pero pronto se calló cuando Zverev desató su potente servicio y su golpe de derecha para afianzar su dominio en el encuentro.

Con una ventaja de dos sets a cero, Zverev siguió dominando a Fery y acabó imponiéndose con facilidad y precisión, asegurándose así convertirse en el decimotercer hombre de la era profesional, desde 1968, en alcanzar las cuatro finales de Grand Slam.