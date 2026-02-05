Mike Vrabel y Drake Maye, ¿una dupla a la altura de Brady-Belichick?

Hiram Marín

Mike Vrabel y Drake Maye encarnan el inicio de una nueva historia en New England, una que inevitablemente se mide contra la era dorada de Bill Belichick y Tom Brady.

La comparación es casi injusta, pero también inevitable en una franquicia marcada por la grandeza. Belichick y Brady comenzaron lejos del ruido y sin el peso de la historia sobre los hombros.

Brady fue el pick 199, suplente silencioso hasta que la lesión de Drew Bledsoe cambió el rumbo del equipo.

Belichick llegaba con dudas tras Cleveland, sin imaginar que estaba por construir una dinastía. El Super Bowl XXXVI llegó rápido, pero nadie lo veía venir y mucho menos la dinastía.

Drake Maye arranca su camino desde el extremo opuesto.

Es una selección alta del Draft y desde el primer día es visto como el rostro del proyecto.

"You can't fake being a tough guy. You also can't fake that you really, really, deeply care about your players... Vrabel, to me, is a very unique coach."@colincowherd reacts to reports that Maxx Crosby wants to play for Mike Vrabel pic.twitter.com/zjvIokoKfA — Herd w/Colin Cowherd (@TheHerd) February 5, 2026

Vrabel, a diferencia del Belichick de 2000, ya es un head coach respetado y con liderazgo probado. Eso sí, todavía sin el logro máximo que definió a su antecesor, aunque el hecho de llevar al Super Bowl a uno de los peores equipos de la temporad pasada, sin duda es loable.

En resultados, la distancia es enorme y no admite debate. Belichick y Brady levantaron seis Super Bowls y dominaron la liga por dos décadas.

Vrabel y Maye apenas están por escribir el primer capítulo de su libro. Su desafío no es igualar el pasado, sino convencer a New England de que el futuro vale la espera.