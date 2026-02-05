Bad Bunny, la apuesta perfecta de la NFL para atraer a los latinos

Karla Villegas Gama

Unos lo aman, otros lo odian, pero todos hablan de él, y dicen por ahí que no hay publicidad mala. Cualquiera que sea el caso, la NFL entendió el momento y supo subirse al tren de Bad Bunny.

Benito Antonio Martínez Ocasio es el artista más escuchado del mundo. Su historia retumba entre la comunidad latina porque pasó de ser cajero en un supermercado a convertirse en una superestrella, cumplió el sueño que muchos latinos comparten.

Los Grammys, las portadas de revista y los #1 en las listas de popularidad han sido el pan de cada día, aunque para Bad Bunny nunca fueron la razón por la que comenzó a hacer música, en cambio, el chico de Bayamón, Puerto Rico quería conectar con su público y qué mejor forma de hacerlo que con un álbum que rindiera homenaje a su tierra.

Fue así como nació DeBÍ TiRAR MáS FOToS (DTMF), un material dedicado a los puertorriqueños, pero que ha traspasado fronteras y generaciones. Abuelos, padres, hijos, nietos, colombianos, mexicanos, venezolanos, todos cantan y bailan al ritmo de Benito, y eso es fundamental para la NFL.

Como cualquier negocio, la liga de futbol americano más importante del planeta está enfocada en crecer, en llegar a más personas, y eso se traduce en dinero.

Para lograrlo ha estudiado a los grupos que más la consumen y a nadie extrañará saber que esos sectores son las generaciones Z y Millennial, y los hispanos representan el grupo más numeroso dentro de ese segmento.

Pero la NFL no solo sirve a quienes viven dentro de Estados Unidos, en donde hay 40 millones de aficionados latinos, según compartió Marissa Solis, SVP Global Brand & Consumer Marketing de la NFL; también ha entendido que fuera del territorio hay una base enorme a la que servir y los latinos son clave, no por nada ha llevado partidos de temporada regular a México y Brasil desde 2007.

La organización tiene muy claro que es mucho más que un deporte, por eso contratar a Bad Bunny no fue casualidad, así lo dijo Solis en entrevista con El País:

"Ha sido muy intencional. Siempre se escoge al artista que más está influyendo en la cultura, por su implicación y su compromiso social. Lo que ha hecho Bad Bunny por elevar a su pueblo, a Puerto Rico, su negativa a actuar en Estados Unidos hasta este momento… Va a actuar 13 minutos y en español. Ha habido mucha polémica, pero nos comprometimos con él y nunca nos hemos arrepentido. Siguen preguntando cómo es posible que el futbol americano elija a un artista latino. Y después de todo, puedo decir que si antes nos sentíamos orgullosos, ahora apostamos el doble".

Ese álbum del que habla la ejecutiva es DeBÍ TiRAR MáS FOToS, una declaración de amor de Bad Bunny a sus raíces, a su familia, a los que ya no están, a los que siguen y a los que no se quieren ir. Y eso conecta con los latinos, especialmente con los que han dejado su hogar para buscar una vida mejor. El Conejo Malo le dio voz a todo eso que siempre hemos querido decir, que tenemos atorado en el pecho, y lo hizo con salsa, bomba y plena.

¿Qué mejor manera de atraer a quienes no se han empapado de la NFL que con un show en el evento deportivo más importante del país? No hay que olvidar que el único escenario de Estados Unidos que pisará Bad Bunny durante su DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour será, precisamente, el del Levi's Stadium en el Super Bowl LX.