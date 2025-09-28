Bad Bunny le pondrá poder boricua al medio tiempo del Super Bowl 60

Redacción FOX Deportes

Bad Bunny llevará su estilo de trap latino y reggeatón al escenario más grande de la NFL en febrero de 2026: el ganador del Grammy encabezará el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl 60.

La NFL anunció este domingo que Bad Bunny liderará las festividades del medio tiempo desde el Levi’s Stadium el 8 de febrero en Santa Clara, California.

La elección de la superestrella puertorriqueña llega en medio de otro momento definitorio en su carrera: este mes acaba de concluir una histórica residencia en Puerto Rico que atrajo a más de medio millón de fanáticos, y encabeza la lista de nominados a los Latin Grammy en noviembre. Se ha convertido en uno de los artistas más escuchados del mundo con álbumes como Un Verano Sin Ti, un LP completamente en español.

“Lo que siento va más allá de mí mismo”, dijo Bad Bunny en un comunicado. “Es por aquellos que vinieron antes que yo y recorrieron incontables yardas para que yo pudiera entrar y anotar un touchdown… esto es por mi gente, mi cultura y nuestra historia. Ve y dile a tu abuela, que seremos el HALFTIME SHOW DEL SUPER BOWL.”

El artista de 31 años, nacido como Benito Antonio Martínez Ocasio, ha ganado tres premios Grammy y 12 Latin Grammy. Se ha convertido en un embajador global de la música latina, ha protagonizado películas como Bullet Train, Caught Stealing y Happy Gilmore 2, y ha colaborado con las casas de moda más importantes. Entrará a los Latin Grammy como el principal nominado con 12, desbancando al productor y compositor Édgar Barrera.