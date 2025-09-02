¡Taylor Swift podría actuar en el medio tiempo del Super Bowl LX!

EFE

Roger Goodell, comisionado de la NFL, abrió la posibilidad de que Taylor Swift sea la protagonista del espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LX que se realizará el 8 de febrero de 2026 en el Levi's Stadium de Santa Clara, California.

"Siempre nos encantaría que Taylor se presentara. Tiene un talento muy especial y obviamente sería bienvenida en cualquier momento, pero no puedo decir nada al respecto, solo que tal vez", afirmó el comisionado a través de 'Today Show'.

Swift ha sido cercana a la NFL gracias a la relación amorosa que sostiene con Travis Kelce, ala cerrada de los Kansas City Chiefs, con el que el mes pasado anunció su compromiso.

Ante la insistencia sobre cuándo se sabrá si la interprete de 'Blank Space', 'Cruel Summer', 'Shake it Off', entre muchos otros éxitos, será la encargada de amenizar el partido por el título de la NFL del próximo año, Goodell se limitó a bromear.

"Estoy esperando a mi amigo Jay-Z. Está en sus manos. Estoy esperando a que salga todo el humo", dijo el comisionado en referencia a Jay-Z y Roc Nation, su compañía, a través de la que produce los espectáculos de medio tiempo del Super Bowl.

La presencia de Taylor Swift en los partidos que los Chiefs juegan en el Arrowhead Stadium, su hogar, ha sido constante desde que la cantante empezó su relación con Kelce en septiembre de 2023.

Incluso Swift estuvo presente, para apoyar a los Chiefs y a su novio, en los dos recientes Super Bowls; en la edición LVIII presenció y celebró la victoria de Kansas City sobre San Francisco y en febrero pasado, en la edición LIX, vio la derrota de los Chiefs contra los Philadelphia Eagles.

Además de hablar sobre la opción de que Swift se presente en el próximo Super Bowl, Goodell volvió a abordar la posibilidad de ampliar el calendario de temporada regular de la NFL de 17 a 18 partidos, algo que obligaría a retrasar el Super Bowl de la primera a la segunda semana de febrero en un futuro.

"Creo que si la temporada regular se extendiera a 18 semanas, eso probablemente ocurriría. Creo que 18 semanas te llevarían a ese punto y sería una gran decisión", señaló Goodell.

La temporada regular de la NFL dura actualmente 18 semanas y los equipos juegan 17 partidos con una semana de descanso, algo que cambiaría a una campaña de 19 semanas y 18 juegos.