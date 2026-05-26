Publicación: martes 26 de mayo de 2026

Oscar Sandoval

Vincenzo Italiano convence y estaría a un paso de dirigir a Napoli

Italiano se reunió en Roma con la directiva del conjunto napolitano

Tiempos de cambio en Napoli tras la salida de Antonio Conte después de dos temporadas, la directiva se ha movido con rapidez para encontrar un sustituto y Vicenzo Italiano se perfila para tomar las riendas y comenzar una nueva etapa al frente de los ‘Azzurri’.

Conte ganó un ‘Scuddeto’ con Nápoles, pero es parte del pasado y el club necesita encontrar un entrenador para iniciar el nuevo proyecto, todo apunta en dirección de Italiano quien recibirá la oportunidad de dirigir uno de los clubes protagonistas del 'Calcio' tras dos temporadas al frente de Bologna.

La Gazzetta dello Sport asegura que el técnico y su entorno “se reunieron en Roma con el presidente Aurelio De Laurentiis y el director deportivo Giovanni Manna” con la intención de “empezar a discutir los detalles” de su contrato.

El diario señala que Italiano se reunirá el jueves con Bolonia para rendir cuentas de la temporada y menciona que “es fácil imaginar que presentará su dimisión” para tener el camino libre y poder firmar contrato con Napoli.

Inter recuperó el trono de la Serie A y Como clasificó a la Champions League

Inter - Campeón de la Serie A
Napoli - Clasificado a la Champions League
Roma - Clasificado a la Champions League
Como - Clasificado a la Champions League
Juventus - Clasificado a la Europa League
Milan - Clasificado a la Europa League
Atalanta - Clasificado a la Conference League
Pisa - Descendido
Hellas Verona - Descendido
Cremonese - Descendido
Máximo goleador - Lautaro Martínez | Inter | 17 goles
Máximo asistente - Federico Dimarco | Inter | 18 pases de gol

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