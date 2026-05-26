Vincenzo Italiano convence y estaría a un paso de dirigir a Napoli

Oscar Sandoval

Tiempos de cambio en Napoli tras la salida de Antonio Conte después de dos temporadas, la directiva se ha movido con rapidez para encontrar un sustituto y Vicenzo Italiano se perfila para tomar las riendas y comenzar una nueva etapa al frente de los ‘Azzurri’. Thanks for everything, coach! 💙 pic.twitter.com/Ojka3u96ov — Official SSC Napoli (@en_sscnapoli) May 25, 2026

Conte ganó un ‘Scuddeto’ con Nápoles, pero es parte del pasado y el club necesita encontrar un entrenador para iniciar el nuevo proyecto, todo apunta en dirección de Italiano quien recibirá la oportunidad de dirigir uno de los clubes protagonistas del 'Calcio' tras dos temporadas al frente de Bologna.

La Gazzetta dello Sport asegura que el técnico y su entorno “se reunieron en Roma con el presidente Aurelio De Laurentiis y el director deportivo Giovanni Manna” con la intención de “empezar a discutir los detalles” de su contrato.

El diario señala que Italiano se reunirá el jueves con Bolonia para rendir cuentas de la temporada y menciona que “es fácil imaginar que presentará su dimisión” para tener el camino libre y poder firmar contrato con Napoli.