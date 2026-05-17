Antonio Conte acuerda su salida de Napoli

Oscar Sandoval

Antonio Conte dejará la dirección técnica de Napoli después del partido de la última jornada en la Serie A y dos temporadas en el coliseo de Maradona, el equipo fue campeón en su primer curso y en el segundo intentó mantener el nivel, pero no pudo retener el título y cayó en el mano a mano con Inter.

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Conte dará un paso al costado tras conseguir el objetivo marcado para esta campaña y asegurar un lugar en la próxima Champions League, lo hará para acudir al llamado de la Selección Italiana y comenzar un nuevo proyecto de cara a la Eurocopa 2028 y el Mundial 2030.

El técnico tenía un año más de contrato con los ‘Azzurri’, pero habría llegado a un acuerdo con Aurelio De Laurentiis para cerrar el ciclo al finalizar el duelo contra Udinese del próximo domingo y poder despedirse de una afición que le estará agradecida por ganar el cuarto ‘Scudetto’ en la historia del club.

La Gazzetta dello Sport señala que el principal candidato para tomar las riendas del conjunto napolitano es Maurizio Sarri quien volvería a la que fue su casa entre 2015 y 2018.