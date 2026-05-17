Napoli amarró su boleto a la próxima Champions League en la Serie A

Redacción FOX Deportes

Dos goles en la primera media hora, entre los minutos 21 y 27, sellaron la clasificación a la Champions League de Napoli que se impuso por 0-3 al descendido Pisa para asegurar su objetivo de la temporada.

Ya tiene seguro un puesto entre los cuatro primeros de la tabla, por su triunfo y por la secuencia de los restantes resultados, además en su reencuentro con el triunfo después de dos jornadas sin ganar y con tan solo una victoria en los cinco encuentros precedentes hasta que visitó al último de la tabla, que enlazó su octava derrota.

El 0-1 fue de Scott McTominay, certero con un remate raso con la derecha que alejó del foco del portero Semper.

El 0-2, ya en el 27, fue de Amir Rrahmani tras un saque de esquina, al que alcanzó el guardameta pero ya dentro de su portería, sin poder evitar la sentencia del choque con aún más de una hora por disputarse en Pisa. El 0-3, ya en el 92, fue de Hojlund para ampliar la diferencia.