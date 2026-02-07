Un gol de último minuto mantiene a Napoli en la parte alta de la Serie A

Oscar Sandoval

Napoli venció 3-2 a Genoa y enlazó su segunda victoria en fila para afianzarse en la tercera posición de la Serie A, sufrió hasta el final después de remontar y perder la ventaja en la segunda mitad, pero consiguió un triunfo que pone tierra de por medio con la Juventus.

Genoa fue una montaña rusa de emociones para el campeón que comenzó el partido con el pie izquierdo porque un desacierto defensivo terminó en penal a favor de los locales y Ruslan Malinovski abrió el marcador a los tres minutos.

Napoli mejoró hasta terminar respondiendo y en cuestión de minutos le dio vuelta al resultado, armó una jugada intentando encontrar un espacio en el que apareció Scott McTominay para sacar un tiro cruzado que rechazó Bihlow y que Hojlund acabó empujando a portería.

La voltereta llegó al 22 con un disparo desde fuera del área de McTominay que dejó semi noqueados a los locales que en un abrir y cerrar de ojos estaban entregando el partido.

Genoa recurrió al orgullo y otro error en zona de seguridad dejó a Lorenzo Colombo mano a mano contra Alex Meret y no falló para igualar el encuentro a los 57 minutos.

La expulsión de Buongiorno al 76 dejó en inferioridad numérica al conjunto napolitano que aguantó como pudo para terminar llevándose la victoria en tiempo añadido tras un penal sobre Elmas que el VAR confirmó y Hojlund anotó desde los 11 pasos.