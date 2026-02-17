Sorpresa y contundencia de Como en casa de la Juventus

Hiram Marín

Lo conseguido por Como en Turín fue mucho más que solo tres puntos. El conjunto albiazul se plantó como grande desde el inicio y sorprendió a propios y extraños al derrotar 2-0 a la Juventus, que de paso, también perdió más que tres puntos.

Este triunfo, con goles de Mergim Vojvoda al 11' y Maxence Caqueret al 61', es el primero obtenido por parte de 'I Lariani' sobre la 'Vecchia Signora' como visitante desde 1951.

A huge win on the road for Como! 👏#JuveComo pic.twitter.com/gW7T40Qoos — Lega Serie A (@SerieA_EN) February 21, 2026

Además, se rompe una racha de invicto como local en Serie A por parte de la Juventus, que no perdía en el Allianz Stadium desde el 9 de marzo de 2025 y cuya nueva indumentaria con rayas transversales no le trajo buena fortuna.

El resultado también rompió el invicto general de la Juventus, que no había perdido en ninguna competencia desde el 17 de enero de 2026. La caída amplificó el golpe anímico para un equipo que se había sostenido en casa como su principal fortaleza y que vio caer esa seguridad ante un rival que no concedió ventajas.

Del otro lado, Como firmó una de las actuaciones más sólidas de su temporada, con orden defensivo, autoridad en los momentos clave y un triunfo que refuerza su posición competitiva en la liga. Ganar 2-0 en el campo de la Juventus, en el Allianz Stadium, no solo suma puntos: confirma credenciales y deja una marca imborrable en su campaña.