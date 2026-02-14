Fiorentina tomó oxígeno con victoria sorpresiva

EFE

El Como 1907 se atascó este sábado y perdió 2-1 ante un Fiorentina que pelea por salir del descenso, por lo que el combinado de Cesc Fàbregas podría acabar la jornada fuera de puestos europeos, en un partido en el que Álvaro Morata fue expulsado por doble amarilla en apenas un minuto, ambas por conductas antideportivas sin balón de por medio.

Después del paso de gigante en su propia historia que dio entre semana, al eliminar al Nápoles y alcanzar las semifinales de la Copa Italia, el Como 1907 cayó en casa ante uno de los peores equipos en lo que va de temporada, una Fiore que, por el contrario, está a un paso de escapar de los puestos de descenso tras esta victoria.

Dos goles de ventaja llegó a tener el combinado 'viola'. Fagioli, en la primera mitad, aprovechando un barullo dentro del área, y Moise Kean, después, convirtiendo desde los once metros el penal que cometió el argentino Máximo Perrone, encaminaron una victoria que al final costó mucho al combinado de Paolo Vanoli.