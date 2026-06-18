Sergi Roberto se despidió de Como después de dos temporadas

Redacción FOX Deportes

Sergi Roberto anunció que deja Como tras dos temporadas que ocuparán "un lugar especial" en su corazón, después de llegar al club recién ascendido a la Serie A y despedirse con la clasificación para la Champions League.

"Llegué cuando el club acababa de lograr el ascenso a la Serie A, lleno de ilusión por un nuevo reto. Hoy, me voy con el club clasificado para la Liga de Campeones, algo que parecía un sueño cuando comenzó este viaje", comunicó el jugador a través de un mensaje en sus redes sociales.

Sergi Roberto no renovará su contrato con el club italiano y afrontará una nueva etapa como agente libre tras contribuir a la consolidación del equipo revelación de los últimos años en la élite del fútbol italiano.

El centrocampista agradeció el apoyo recibido de compañeros, cuerpo técnico, trabajadores de la entidad y aficionados, y aseguró que los recuerdos y amistades que creó se quedarán con él "para siempre".