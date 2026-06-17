Nico Paz le dice "no" al Real Madrid para seguir creciendo en Como

Oscar Sandoval

Real Madrid tenía entre sus objetivos para este verano recuperar a Nico Paz después de sus dos temporadas como figura de Como, sin embargo, el fichaje de Bernardo Silva no le aseguraría un lugar en el mediocampo y buscaría seguir teniendo regularidad en Italia.

El argentino es el mejor jugador de los ‘Lariani’, los ha llevado a la Champions League y quiere seguir siendo la referencia, al menos un año más para consagrarse como uno de los mejores en su posición antes de llegar al Santiago Bernabéu y contar lugar asegurado en el plantel.

El diario AS asegura que Nico Paz ya le comunicó al conjunto ‘Merengue’ que “quiere seguir en Como” y señala que el futbolista pidió “seguir una temporada más en el equipo italiano” para continuar con su crecimiento cuando está en pleno ascenso.

La publicación explica que “Real Madrid tiene una última opción de recuperar al jugador hasta el 30 de junio de2027” por una cantidad de “10 millones de euros”, una cifra solo a su alcance porque el futbolista está tasado en 80 millones y el club español tiene controlado su futuro.