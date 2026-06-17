Bernardo Silva llega al Real Madrid para comandar el medio campo

Redacción FOX Deportes

El Real Madrid sigue reforzando su plantilla de cara a la temporada 2026/27. El conjunto ‘Merengue’ anunció la incorporación de Bernardo Silva, quien llega como agente libre tras finalizar su etapa con el Manchester City.

El mediocampista portugués firmó un contrato por dos temporadas, por lo que permanecerá en el Santiago Bernabéu hasta junio de 2028.

La llegada de Silva busca fortalecer el medio campo, zona que ha generado dudas desde la salida de Toni Kroos. Con experiencia, visión de juego y capacidad para manejar los tiempos del partido, el portugués apunta a convertirse en una pieza clave en el esquema de José Mourinho.

Formado en las categorías inferiores del Benfica, Silva debutó como profesional a los 19 años. Sin embargo, la falta de minutos en el primer equipo lo llevó a salir cedido al Monaco en la temporada 2014/15, club que posteriormente hizo válida la opción de compra.

Su crecimiento en la Ligue 1 llamó la atención del Manchester City, equipo al que llegó en 2017 y donde se consolidó como uno de los mediocampistas más completos de Europa. Durante su paso por Inglaterra conquistó 19 títulos, incluyendo múltiples Premier League y una Champions League.