Publicación: miércoles 17 de junio de 2026

Redacción FOX Deportes

Bernardo Silva llega al Real Madrid para comandar el medio campo

El cuadro 'Merengue' confirmó la llegada del portugués.

El Real Madrid sigue reforzando su plantilla de cara a la temporada 2026/27. El conjunto ‘Merengue’ anunció la incorporación de Bernardo Silva, quien llega como agente libre tras finalizar su etapa con el Manchester City.

El mediocampista portugués firmó un contrato por dos temporadas, por lo que permanecerá en el Santiago Bernabéu hasta junio de 2028.

La llegada de Silva busca fortalecer el medio campo, zona que ha generado dudas desde la salida de Toni Kroos. Con experiencia, visión de juego y capacidad para manejar los tiempos del partido, el portugués apunta a convertirse en una pieza clave en el esquema de José Mourinho.

Formado en las categorías inferiores del Benfica, Silva debutó como profesional a los 19 años. Sin embargo, la falta de minutos en el primer equipo lo llevó a salir cedido al Monaco en la temporada 2014/15, club que posteriormente hizo válida la opción de compra.

Su crecimiento en la Ligue 1 llamó la atención del Manchester City, equipo al que llegó en 2017 y donde se consolidó como uno de los mediocampistas más completos de Europa. Durante su paso por Inglaterra conquistó 19 títulos, incluyendo múltiples Premier League y una Champions League.

Se terminó una época dorada en la historia de Manchester City

Pep Guardiola, John Stones y Bernardo Silva cerraron un exitoso ciclo con Manchester City
Silva se despide como el séptimo jugador con más partidos en la historia del City (460)
El portugués anotó 77 goles y repartió 76 asistencias
Bernardo Silva se despidió del City tras nueve temporadas
Silva se despide como el séptimo jugador con más partidos en la historia del City (460)
John Stones cerró su ciclo como 'Cityzen' después de 10 temporadas
Pep Guardiola, John Stones y Bernardo Silva cerraron un exitoso ciclo con Manchester City
Se terminó una época dorada en la historia de Manchester City
John Stones cerró su ciclo como 'Cityzen' después de 10 temporadas
John Stones y Bernardo Silva cerraron un exitoso ciclo con Manchester City
Pep Guardiola cerró un exitoso ciclo con Manchester City
Guardiola conquistó 20 títulos y cumplió el sueño del club que era ganar la Champions League
Se terminó una época dorada en la historia de Manchester City

LO MÁS VISTO

RELACIONADOS