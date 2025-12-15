Santiago Giménez podría pasar por el quirófano

Héctor Cantú

El 2025 no terminará de la mejor manera para el delantero mexicano del AC Milan, Santiago Giménez, quien podría tomar la decisión de someterse a una intervención quirúrgica en las próximos días.

Santiago no fue considerado en la convocatoria del cuadro milanés para disputar el partido correspondiente a la Supercopa de Italia, pues médicamente está indispuesto y ha tenido una recaída.

El cuerpo médico del cuadro ‘rossoneri’, quien ya le había dado el alta en semanas pasados, ha reculado y ha impedido que el ‘Bebote’ regrese a la actividad sobre el césped.

La lesión sufrida en octubre pasado en el duelo ante el Atalanta ha dejado sin minutos a Santiago, quien enfrenta un 2026 convulso donde es un candidato serio para jugar el Mundial con la Selección Mexicana.

Ante este escenario, el jugador estaría valorando la posibilidad de operarse para salir lo más pronto posible de su problema de tobillo, recuperarse cuanto antes y estar listo para las siguientes convocatorias de la Selección Mexicana.