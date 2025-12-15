Publicación: martes 16 de diciembre de 2025

Héctor Cantú

Santiago Giménez podría pasar por el quirófano

El delantero mexicano podría someterse a una intervención quirúrgia

El 2025 no terminará de la mejor manera para el delantero mexicano del AC Milan, Santiago Giménez, quien podría tomar la decisión de someterse a una intervención quirúrgica en las próximos días.

Santiago no fue considerado en la convocatoria del cuadro milanés para disputar el partido correspondiente a la Supercopa de Italia, pues médicamente está indispuesto y ha tenido una recaída.

El cuerpo médico del cuadro ‘rossoneri’, quien ya le había dado el alta en semanas pasados, ha reculado y ha impedido que el ‘Bebote’ regrese a la actividad sobre el césped.

La lesión sufrida en octubre pasado en el duelo ante el Atalanta ha dejado sin minutos a Santiago, quien enfrenta un 2026 convulso donde es un candidato serio para jugar el Mundial con la Selección Mexicana.

10 leyendas del Milan que utilizaron el número 7 que hoy es de Santiago Giménez

Edgar Davids. Seis años defendiendo la camiseta del Milan
Alexandre Pato. Jugó la mayor cantidad de partidos de su carrera como Rossoneri. Marcó 63 goles y colaboró con 18 asistencias.
Robinh. Cuatro temporadas en las que marcó 32 goles en total.
Álvaro Morata. 6 goles en 25 partidos jugados con el AC Milan.
Andriy Shevchenko. Campeón de la Champions League con el Milan y Balón de Oro
Alessandro Costacurta. Defendió por más de 20 años, la camiseta del AC Milan.
Roberto Donadoni. Marcó 23 goles en los 390 partidos que jugó como milanista.
Frank Rijkaard. Jugó en total cinco años con el equipo italinao.
Carlo Ancelotti. Ganó en total 8 títulos con el AC Milan
Brian Laudrup. Jugó 18 partidos como Rossoneri. Marcó 2 goles y 2 asistencias.

Ante este escenario, el jugador estaría valorando la posibilidad de operarse para salir lo más pronto posible de su problema de tobillo, recuperarse cuanto antes y estar listo para las siguientes convocatorias de la Selección Mexicana.

LO MÁS VISTO

RELACIONADOS