Milan cuenta con Santiago Gimenez en un momento importante

Oscar Sandoval

La vuelta de Santiago Gimenez con Milan está cerca, dejó atrás los trabajos de rehabilitación y este miércoles comenzó a entrenar sobre el terreno de juego en la ciudad deportiva de los ‘Rossoneri’, sus opciones de jugar ante Sassuolo son escazas, pero estaría disponible para la Supercopa de Italia.

Midweek work 💪⚽️



Brought to you by @play_eFootball pic.twitter.com/q2cIkd473B — AC Milan (@acmilan) December 10, 2025

Milan tiene dos frentes abiertos y Massimiliano Allegri necesita armas para enfrentar ambas batallas, la primera será el próximo domingo en la Serie A contra Sassuolo y la segunda, el 18 de diciembre cuando enfrente la semifinal de la supercopa ante Napoli.

SportMediaSet en Italia señala que “existe una leve esperanza” de que el delantero mexicano regrese ante Sassuolo, aunque deja claro que “el objetivo concreto es que esté listo” para realizar el viaje a Arabia Saudita y estar convocado para el duelo contra el campeón de la Serie A.

Gimenez suma un gol en la temporada, pero el mensaje de Allegri es que sigue contando con el mexicano a pesar de la sequía y tendrá oportunidad de terminar con ella en un torneo en el que Milan defiende el título.