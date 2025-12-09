Boca Juniors quiere a Santiago Giménez y atacará el lado sentimental

Enrique Gómez

Si al Milan le va tan bien sin Santiago Giménez, quizá le convenga cederlo a préstamo por un tiempo.

Ese será el principal argumento que le presentará Boca Juniors al equipo italiano, en busca de concretar la cesión del delantero mexicano al equipo ‘xeneize’ de cara a la próxima Copa Libertadores.

De acuerdo con diversos medios, entre ellos Tuttosport, la directiva encabezada por Juan Román Riquelme está muy interesada en fichar al futbolista de 24 años de cara a la próxima temporada y se dice que el mismo exfutbolista buscará convencer al futbolista y a su entorno para que suspenda su trayectoria en el viejo continente y pruebe suerte en uno de los clubes más emblemáticos de América.

Actualmente, el exjugador del Cruz Azul está lesionado del tobillo y se ha perdido los últimos seis partidos con su club.

El Milan espera y valora a Santiago Giménez "Lo necesitamos", dijo Allegri, pese a que tiene al Milan en la cima de la Serie A

Además de la debida oferta económica para el Milan (que ha ganado la mayoría de sus partidos en la ausencia de Giménez por lesión), Boca atacará la parte sentimental, pues, aunque ‘Santi’ pasó casi toda su juventud en México, hay que recordar que nació en Argentina y le guarda cariño al país. Además, su padre ‘Chaco’ Giménez jugó en el equipo más querido de Buenos Aires antes de emigrar a la Liga MX.

El seleccionado ‘azteca’ hizo 65 goles entre 2022 y 2024 con Feyenoord y Boca lo quiere para ser su ‘9’ titular en la búsqueda de sus objetivos para 2026.

De acuerdo con la Inteligencia Artificial de Comparisonator, los registros de Giménez durante la temporada pasada le alcanzarían para ser el noveno mejor delantero en la actual liga argentina.

¿Podrán convencer al atacante de cortar su aventura en uno de los equipos más legendarios del mundo? Lo cierto es que no ha tenido una buena temporada, pues antes de lesionarse había sido titular en casi todos los partidos y nunca pudo anotar, lo que le provocó muchas críticas.