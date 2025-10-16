Boca logró una espectacula remontada y venció a Barracas

Reuters

El club de futbol Boca Juniors remontó un marcador adverso y venció el lunes 3-1 en condición de visitante a Barracas Central en un partido pendiente de la fecha 12 del torneo de primera división de Argentina.

Boca llegó a 20 unidades y se ubicó en el tercer puesto de la tabla de posiciones de la Zona A, un punto por debajo de los líderes Central Córdoba y Estudiantes.

"Era un partido clave. Hay que seguir trabajando y mejorando. Este equipo está para ganar y salir campeón", dijo el delantero de Boca, Exequiel Zeballos, a la televisión local.

Con tres fechas por disputarse de la fase regular, los ocho primeros de cada zona clasificarán a la postemporada por el título de campeón del Torneo Clausura.