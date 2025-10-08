Miguel Ángel Russo, técnico actual de Boca Juniors, ha muerto

Enrique Gómez

Un entrenador en plena vigencia acaba de perder la vida. Hasta el último de sus días, Miguel Ángel Russo vivió del futbol.

El director técnico de Boca Juniors, falleció a los 69 años en Buenos Aires.

Luego de una larga lucha contra el cáncer de vejiga y de próstata que padecía desde 2017, el histórico estratega murió la tarde de este miércoles 8 de octubre; así lo comunicó el club ‘xeneize’.

Russo, campeón con Vélez Sarsfield en 2005, con Millonarios (Colombia) y con Boca Juniors en 2020, tenía una licencia médica desde septiembre de 2019 y en los últimos días, se agravó su estado de salud.

El Club Atlético Boca Juniors comunica con profunda tristeza el fallecimiento de Miguel Ángel Russo.



Miguel deja una huella imborrable en nuestra institución y será siempre un ejemplo de alegría, calidez y esfuerzo.



Acompañamos a su familia y a sus seres queridos en este… pic.twitter.com/czsB6lmNnq — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) October 8, 2025

El estratega, quien dirigió más de 20 proyectos en su carrera como técnico (incluyendo al Morelia de la Liga MX en 2001), tomó a Boca Juniors tras el despido de Fernando Gago y en este 2025 dirigió 13 partidos, incluyendo liga y Mundial de Clubes, con saldo de tres victorias, siete empates y tres derrotas.

Su último partido fue el 22 de septiembre en el empate 2-2 contra el Central Córdoba, donde desplegó una formación de 4-4-2, su favorita con el ‘xeneize’, club con el que ganó la Copa Libertadores en 2007.

Boca tiene fechado su próximo partido el 11 de octubre contra Barracas Central, encuentro que será dirigido por Claudio Úbeda, quien tomó el lugar de Russo, mientras se encontraba enfermo.